شكرا لقرائتكم سيسيه وقمر يقودان هجوم الاتحاد السكندري أمام الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الجهاز الفني لفريق الاتحاد السكندرى عن التشكيل الذي سيخوض به مباراة الزمالك مساء اليوم الجمعة على ملعب بتروسبورت في إياب دور الـ16 للبطولة العربية. جاء تشكيل زعيم الثغر فى مباراة الزمالك كالتالي: حراسة المرمى : الهاني سليمان خط الدفاع: محمد ناصف ومحمود شعبان ومحمد بازوكا ومحمود رزق خط الوسط: نور السيد و أحمد مجدي وأحمد داودا وكريم الديب خط الهجوم:خالد قمر ورزاق سيسيه فيما يتواجد على مقاعد البدلاء محمود الزنفلي وفوزى الحناوي ووويلسون وبناهيني ومحمد حسن و رمزي خالد وأحمد الألفى

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