شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة ينفي امتلاكه صفحات للمنتخب الوطني علي مواقع السوشيال ميديا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم أنه ليس لديه أي صفحات أو حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي ( السوشيال ميديا ) بخلاف EFA.eg وأن أي صفحات تدعي أنها ناطقة بلسان المنتخب الوطني هي في الحقيقة ليست لها علاقة بالاتحاد المصري لكرة القدم حتى ولو حصلت على علامة التوثيق دون وجه حق.

وشدد الاتحاد المصري لكرة القدم على أنه في سبيله لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه الصفحات التي تسئ إلى الرياضة ورموزها وتتعارض مع مبادئ الاتحاد الراسخة وفي مقدمتها احترام الرموز الرياضية ووحدته ، وتدعي الانتماء للمنتخب الوطني واتحاد كرة القدم دون سند من الحقيقة.