شكرا لقرائتكم حمادى صدقى يقود أول مران للجونة استعدادا لمواجهة الأهلى .. صور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قاد حمادة صدقى المدير الفنى لفريق الجونة تدريبات الفريق الساحلى فى بداية الاستعدادت لمباراة الأهلى القادمة والتى ستقام الأربعاء المقبل ضمن المباريات المؤجلة من الأسبوع السابع ببطولة الدورى الممتاز . تعاقد مجلس إدارة الجونة مع حمادة صدقى المدير الفنى الأسبق لمنتخب الشباب لقيادة الفريق فنيا خلفا لهشام زكريا الذى تقدم باستقالته مساء أمس بعد الخسارة الأخيرة من الزمالك فى الجولة السادسة عشر للدورى . ويحتل فريق الجونة المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى الممتاز بعد حصد 16 نقطة .

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