شكرا لقرائتكم أول تعليق لعلى ماهر بعد توليه تدريب إنبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدي على ماهر المدير الفني لانبي سعادته بعد توليه مسئولية قيادة الفريق البترولي لمدة موسم ونصف، كاشفآ انه فضل تدريب انبي عن العديد من العروض الأخرى، وذلك لاحترافية قيادته فضلا عن وجود خطة طموحة موضوعة من قبل الادارة للنهوض بالفريق في الفترة المقبلة.

واعترف علي ماهر بصعوبة المسئولية خاصة وان الفريق يحتل مركز متأخر في جدول الترتيب ،مؤكدا في الوقت ذاته علي امتلاك الفريق لعناصر مميزة قادرة علي اعادة الفريق البترولي لمكانته الطبيعية.

ووجه علي ماهر الشكر لخالد متولي المدير الفني السابق، مؤكدا انه بذل مجهود كبير لكن لم يحالفه التوفيق في كثير من الأحيان.

واختتم علي ماهر تصريحاته بالإعلان عن وجود حظر اعلامي علي الفريق لفرض حالة من التركيز في الفترة المقبلة التي تحتاج للعمل فقط.