شكرا لقرائتكم صلاح محسن يغيب عن الأهلى 8 أسابيع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علم "سوبركورة" أن صلاح محسن مهاجم الأهلي قد يغيب عن مباريات الفريق لمدة ثمانية أسابيع وليس خمسة كما أعلن الجهاز الطبي للفريق مؤخراً لأصابته في العضلة الضامة. كان صلاح محسن قد غادر مباراة فريقه أمام المقاولون بالجولة الـ16 للدوري التى أقيمت الثلاثاء الماضي وخسرها الاهلي بهدف نظيف بسبب الاصابة. وأثبتت الأشعة التى أجراها مهاجم الأهلي إصابته بتمزق فى العضلة الضامة من الدرجة الثانية ووفقاً لمصدر في الاهلي ، فأن صلاح محسن يحتاج لبرنامج تأهيلي وعلاجي لمدة ثمانية أسابيع حتى يعود للملاعب ، موضحاً أن خمسة اسابيع ليست كافية لعلاج مزق الدرجة الثانية. ويستعد الأهلي لمواجهة بتروجت السبت المقبل فى السويس ببطولة الدورى العام.

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