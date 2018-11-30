شكرا لقرائتكم تعرف على تشكيل الجهاز المعاون لعلى ماهر فى قيادة إنبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر مجلس ادارة انبي بالاتفاق مع علي ماهر المدير الفني الجديد للفريق علي تشكيل الجهاز المعاون له بعد التعاقد مع علي ماهر لمدة موسم ونصف لقيادة الفريق.

جاء تشكيل الجهاز:"عبد الناصر محمد مديرا للكرة، علي ماهر مدير فني، محمد عبد الكريم مدرب عام، محمد شرف مدرب، مصطفي فتحي مدرب حراس مرمي، وائل رأفت معد بدني، الدكتور شحات طبيب، علاء المقدم علاج طبيعي واسامة حسام بجانب عادل زكي مدير اداري، تامر السيد اداري".

ومن المقرر ان يتم التعاقد مع محلل اداء من اجل الانضمام للجهاز.