شكرا لقرائتكم تعرف على سر سحب تنظيم أمم أفريقا 2019 من الكاميرون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت تقارير إعلامية مغربية، عن سر قيام الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف"، بسحب تنظيم بطولة كأس الامم الافريقية 2019 من الكاميرون.

ذكر موقع "البطولة"، أن جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تلقى خطاباً من أحد أعضاء الكونجرس الامريكي يحذره من استضافة الكاميرون لبطولة كأس الامم الافريقية المحدد لها الصيف المقبل لأسباب أمنية.

وأضاف أن دانا روراباتشير عضو الكونجرس الأمريكي عبر في خطابه لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم عن قلقه الشديد من إستضافة الكاميرون لفعاليات بطولة كأس الامم الافريقية في ظل التهديدات الأمنية.

وتابع أن عضو الكونجرس الامريكي يرى أن الكاميرون لن تكون قادرة على حفظ الأمن خلال بطولة بهذا الحجم وتأمين المنتخبات المشاركة، اضافة لأن الولايات المتحدة حذرت رعاياها من التواجد في الكاميرون خلال هذه الفترة، وهو الخطاب الذي تم دراسته خلال إجتماع اللجنة التنفيذية لـ"الكاف" الذى عقد اليوم في العاصمة الغانية "أكرا".

ومن المنتظر أن يفتح "الكاف" باب الترشيحات أمام الدول الراغبة فى استضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، لمدة شهر، حيث تعد المغرب وجنوب افريقيا أبرز الدول المرشحة لإستضافة الحدث.