شكرا لقرائتكم كوفاتش يعلن جاهزية كومان وتياجو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الكرواتي نيكو كوفاتش مدرب فريق بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني في المواسم الستة الأخيرة، أن لاعبه الفرنسي كينجلسي كومان سيعود الى الملاعب هذا الأسبوع، بعد غيابه منذ أغسطس بسبب الإصابة.

وأكد كوفاتش الذي يحل فريقه ضيفا على فيردر بريمن السبت ضمن المرحلة الثالثة عشرة من البوندزليجا، أن لاعبه الإسباني تياجو ألكانتارا سيعود أيضا، بعد غيابه منذ أواخر أكتوبر الماضي للإصابة أيضا.

وقال المدرب الكرواتي في مؤتمر صحفي الجمعة "شعور تياجو جيد، وكينجسلي أيضا، لكن بالتأكيد لا يمكنهما بعد أن يشاركا لتسعين دقيقة".

وغاب كومان (22 عاما) عن صفوف الفريق منذ تعرضه لإصابة قوية في أربطة الكاحل الأيسر في المباراة الأولى للفريق في الدوري المحلي هذا الموسم ضد هوفنهايم.

أما ألكانتارا (27 عاما) فأصيب بتمزق في أربطة الكاحل الأيمن خلال مباراة الدور الثاني لكأس ألمانيا ضد رودينجهاوزن من الدرجة الرابعة، وكان من المتوقع بحسب التقارير الصحفية، ألا يتمكن من العودة الى صفوف الفريق قبل إعادة انطلاق الدوري بعد العطلة الشتوية، أي في نهاية الأسبوع الأخير من يناير 2019.

وستشكل عودة اللاعبَين دفعا إضافيا للفريق البافاري الذي يحتل قبل انطلاق المرحلة الثالثة عشرة، المركز الخامس في ترتيب الدوري، بفارق تسع نقاط عن بوروسيا دورتموند المتصدر.

وعانى بايرن هذا الموسم من ابتعاد عدد من نجومه بسبب الإصابات. ودعا رئيسه التنفيذي كارل هاينتس-رومينيجه في سبتمبر الماضي حكام المباريات، الى توفير حماية أكبر للاعبيه.