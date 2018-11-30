شكرا لقرائتكم ميسي لاعب الجولة الخامسة في دوري الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" فوز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني بجائزة أفضل لاعب فى الجولة الخامسة بمرحلة مجموعات دورى أبطال أوروبا، والتى انتهت مبارياتها مساء الاربعاء.

وتوج ميسي بالجائزة بعدما نجح فى قيادة برشلونة لتحقيق فوزا ثمينا على مضيفه فريق ايندهوفن الهولندى بنتيجة 2 – 1، ضمن منافسات المجموعة الثانية، إذ نجح البرغوث فى تسجيل هدف البارسا الأول بطريقة رائعة، وصنع الهدف الثانى الذى سجله المدافع جيرارد بيكيه.

وتفوق ميسي على الهولندى أريين روبن جناح فريق بايرن ميونخ الألمانى صاحب ثنائية الفريق البافارى فى الفوز العريض على بنفيكا البرتغالى 5 – 1، والبلجيكي درايس ميرتينز مهاجم نابولى، بعد تسجيله ثنائية فى فوز فريق الجنوب الإيطالي على النجم الأحمر الصربى 3 – 1، وماكسويل كورنى هداف ليون الفرنسي بعد إحرازه ثنائية فى شباك مانشستر سيتي الإنجليزي خلال اللقاء الذى انتهى بالتعادل 2 – 2 بين الفريقين.