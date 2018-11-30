شكرا لقرائتكم مبخوت وخلفان مبارك يقودان الجزيرة لوصافة الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - لقن فريق الجزيرة ضيفه الإمارات درسا في فنون كرة القدم، وتغلب عليه 6 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة في الجولة الحادية عشرة من الدوري الإماراتي، والتي شهدت أيضا تعادل الفجيرة مع الظفرة 1 - 1.

تقاسم الثنائي خلفان مبارك وعلي أحمد مبخوت أهداف الجزيرة، حيث سجل كل منهما ثلاثة أهداف "هاتريك"، وسجل الرازي أهدافه في الدقائق 26 و44 و79، فيما سجل مبخوت أهدافه في الدقائق 48، من ركلة جزاء، و64 و67.

ورفع الجزيرة رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثاني بفارق المواجهات المباشرة خلف الشارقة، حيث تعادلا على ملعب الجزيرة 1-1، وبفارق المواجهات المباشرة أمام العين، حيث فاز الجزيرة 2 - 1، فيما توقف رصيد الإمارات عند ثماني نقاط في المركز الثالث عشر قبل الأخير.

وبهذا الفوز، حافظ الجزيرة على سجله خاليا من الهزائم في الدوري هذا الموسم، حيث فاز في سبع مباريات وتعادل في أربع، فيما تعد هذه الخسارة هي السابعة للإمارات في الدوري هذا الموسم، مقابل الفوز في مباراتين والتعادل في مثلها.

وفي المباراة الثانية، خيم التعادل 1-1 على المباراة التي جمعت الفجيرة بضيفه الظفرة، وتقدم الفجيرة بهدف سجله محمد بن يطو في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة، وتعادل سعيد الكثيري في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للمباراة، ورفع الفجيرة رصيده إلى 13 نقطة في المركز السابع، كما رفع الظفرة رصيده إلى عشر نقاط في المركز الثاني عشر.