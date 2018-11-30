شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن زكريا يُجدد عقده مع الأهلى لمدة 3 مواسم والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخليج 365 بلس

جدد مؤمن زكريا لاعب الاهلي عقده مع النادي رسمياً لمدة ثلاثة مواسم بعد الجلسة التى عقدها اللاعب خلال اليومين الماضيين مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة والتى شهدت الاتفاق على جميع التفاصيل والأمور المتعلقة بالعقد الجديد.

وفي هذا الشأن ، علم ”الخليج 365” أن سيد عبد الحفيظ عقد جلسة خاصة مع مؤمن زكريا منذ 48 ساعة تحدث خلالها مع اللاعب في جميع الأمور الخاصة بالتعاقد وببعض التفاصيل التى كانت سبباً في تأجيل التجديد طوال الفترة الماضية.

وقدّم عبد الحفيظ عرضاً مالياً جيداً للاعب وهو ما رحّب به الأخير وساهم في إنهاء هذا الملف الشائك الذى أثار جدلاً خلال الفترة الماضية ، وتعهّد مدير الكرة بإنهاء أزمة المستحقات المتأخرة لمؤمن زكريا التى تبلغ خمسة ملايين جنيه وكانت أحدى أسباب تأجيل التجديد لفترة طويلة .

وأكد مصدر في القلعة الحمراء أن العرض لاقي موافقة زكريا فقام بالتوقيع على القعود الجديد ليؤكد رغبته في البقاء بالأهلي ويُبرّئ نفسه من الاتهامات التى طالته خلال الفترة الماضية بأنه وقّع لإحدى الأندية المحلية عقب عودته من تجربة الإعارة لنادي أهلي جدة السعودي لمدة ستة أشهر .

وأوضح المصدر أن الاهلي سيُعلن التجديد لمؤمن زكريا خلال اليومين المقبلين تزامناً مع عودة محمود الخطيب رئيس النادي من المانيا عقب إجراء جراحة لإزالة "ورم" في النخاع الشوكي.

وأشار المصدر إلى أن إستبعاد زكريا من قائمة مباراة بتروجت غداً "السبت، المؤجلة من الجولة التاسعة للدوري ليس له علاقة بمسألة التجديد ، موضحاً أن الإستبعاد جاء لأن اللاعب يُنفّذ حالياً برنامج تأهيلي خاص حيث يتدرب مُنفرداً مساء كل يوم تقريباً حتى يتم تجهيزه للمباريات المقبلة بشكل جيد خاصة وأنه غاب عن المباريات أسابيع طويلة وشدد على أن اللاعب سيعود لحسابات الجهاز الفني فور الإنتهاء من هذا البرنامج التأهيلي.