شكرا لقرائتكم خبر عن كارينيو يرحب بتدريب الأهلى والتوقيع الرسمى خلال 72 ساعة والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

رحّب الأورجواني جوزيه دانيال كارينيو بتدريب الأهلي خلال المفاوضات التى تمت معه خلال الأيام الماضية من قبل مسئولين في القلعة الحمراء.

وقال مصدر في الأهلي، إن كارينيو وافق على تدريب الأهلي وأعلن جاهزيته للحضور للقاهرة في غضون الـ72 ساعة المقبلة من أجل توقيع العقود رسمياً وبدء مهمته مع الفريق، وشدد المصدر على أن التفاوض حالياً مع المدرب الأورجوياني يدور حول الجهاز المعاون له.

وخاض كارينيو أكثر من تجربة تدريبية في الدوريات العربية، حيث تعاقد مع النصر السعودي في سبتمر 2012 حتى مايو 2014، وتوّج بلقب كأس ولي العهد وبطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ورحل كارينيو عام 2014 لتدريب العربي القطري في موسم 2014- 2015 قبل أن يتولى تدريب منتخب قطر واستمر معه حتى سبتمبر من عام 2017.

وعاد كارينيو إلى الدوري السعودي مرة أخرى في سبتمبر 2017 لكن هذه المرة من بوابة الشباب قبل أن يتركه ويرحل لقيادة النصر السعودي في مارس الماضي، إلا أن إدارة النادي السعودي قررت إقالة المدرب الأورجوياني من منصبه قبل عدة اسابيع بسبب تراجع نتائج الفريق.

ويقود محمد يوسف مسئولية تدريب الأهلي حالياً بشكل مؤقت بعد إقالة الفرنسى باتريس كارتيرون الذى تمت إقالته عقب خسارة بطولة أفريقيا والخروج من البطولة العربية.