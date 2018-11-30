شكرا لقرائتكم خبر عن حوار "سوبر كورة" .. جمال حمزة : الدوري للزمالك وأجيري سيفشل مع الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جمال حمزة، هو أحد مواهب الزمن الجميل في الكرة المصرية، وأحد الأحجاز الكريمة التي زينت تاريخ الزمالك، الموهوب، الساحر، القناص، والحريف كلها ألقاب حاولت وصف مسيرة جمال حمزة الكروية.

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