شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. جمهور الزمالك يساند الزمالك أمام الاتحاد السكندري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توافد عدد من جمهور الزمالك علي استاد بتروسبورت، لمؤازرة الفريق الأبيض أمام الاتحاد السكندري، في المباراة المقرر لها مساء اليوم، في إياب دور الـ16 بالبطولة العربية للأندية الأبطال.

واشترطت قوات الأمن وجود كارنية عضوية لنادي الزمالك لدي الجمهور من أجل دخول المباراة وفاز الزمالك في الذهاب بهدف نظيف.