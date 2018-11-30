شكرا لقرائتكم خبر عن ‎وزير الرياضة يتفقد منشآت ومبانى مركز شباب الصفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد، عصر اليوم، الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة مركز شباب الصفا بالهرم، وذالك للوقوف على آخر التطورات الخاصة بالمركز.

وقد وجة د.أشرف صبحى بسرعة الانتهاء من المبانى خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا أن هذا المركز سوف يكون به مركز لخدمة المراة ومركز لخدمة المجتمع ومركز لخدمة المواهب الشابة والفنون الإبداعية ومركز آخر لتوعية الأسرة.

يأتى هذا فى إطار استراتيجية الوزارة التى تهدف إلى الاهتمام بتطوير مراكز الشباب وتحويلها لمركز خدمة مجتمع.

حضر الجولة كل من رمزى هندى وكيل الوزارة لمراكز الشباب وأحمد الوكيل مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة‎.