شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يحدد الخامسة مساء الأربعاء المقبل لمواجهة الإياب أمام بطل بوروندى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد مسئولو النادى الإسماعيلى موعد لقاء الاياب أمام نظيره ماسيجير نيجوزى بطل بوروندى ضمن منافسات الدور التمهيدى لبطولة دورى أبطال أفريقيا . وسوف تقام المباراة يوم الأربعاء القادم الموافق 5 ديسمبر، فى تمام الخامسة مساء على الملعب الرئيسى لاستاد الإسماعيلية . وقد انتهى لقاء الذهاب بتقدم الدراويش بهدف نظيف أحرزه اللاعب طارق طه .

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