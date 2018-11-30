شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفتح باب الحجز الإلكترونى لتذاكر مباراة بتروجت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد مرجان، المدير التنفيذى للأهلى، إن لجنة المباريات قررت فتح باب الحجز الإلكترونى لتذاكر مباراة بتروجت المقرر لها غدا السبت، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع التاسع للدورى، وذلك بعدما تلقى النادى نسبته فى تذاكر المباراة من نادى بتروجت والمقدرة بنحو 500 تذكرة سيتم طرحها إلكترونيا بقيمة 50 جنيها للتذكرة. ويلتقى الأهلى مع بتروجت مساء غدٍ السبت باستاد الجيش بالسويس.

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