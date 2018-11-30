رياضة | كول كورة coolkora مشاهدة مباراة الاهلي والفيحاء بث مباشر الان| اهم مباريات الدوري السعودي اليوم مباشر| الآن Al Ahli

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كول كورة coolkora مشاهدة مباراة الاهلي والفيحاء بث مباشر الان| اهم مباريات الدوري السعودي اليوم مباشر| الآن Al Ahli

ستكون متابعة بث مباشر الاهلي يلا شوت بينما يخوض في مشاهدة مباراة الاهلي السعودي اليوم أما فريق الفيحاء الذي يدخل المواجهة وهو يحتل المركز العاشر برصيد 11 نقطة وبفارق 3 نقاط عن المركز الأخير، لكنه في آخر 4 جولات، لم يتلقى أي خسارة، خاصة أنه واجه فرق قوية، منها النصر والإتحاد، ويتطلع إلى الاستمرار على هذا المنوال، وتحقيق الفوز أو الخروج بالتعادل في مباراة الاهلي اليوم، وعلى صعيد تشكيلة الفيحاء، حيث يغيب الثنائي عمر العودة وادميلسون دياز بسبب الإصابة، وستكون جميع العناصر متاحة للمدرب جوستافو كوستاس لخوض مباراته ضد الأهلي.

كول كورة coolkora مشاهدة مباراة الاهلي والفيحاء بث مباشر الان| اهم مباريات الدوري السعودي اليوم مباشر| الآن Al Ahli

رابط مبارة الاهلي بث مباشر يدخل الأهلي بتشكيلة أساسية قوية، فمن المتوقع أن يعتمد المدرب على المهاجم السوري عمر السومة وسيشاركه اللاعب الجديد دجانيني، وفي وسط الملعب سيكون دي سوزا والسعيد، نوح الموسى، ويستمر غياب مدافع الفريق معتز هوساوي بسبب الإصابة، أما باقي اللاعبين سيكونون متاحين أمام المدرب في مباراة الأهلي ضد الفيحاء اليوم.

كول كورة coolkora مشاهدة مباراة الاهلي والفيحاء بث مباشر الان| اهم مباريات الدوري السعودي اليوم مباشر| الآن Al Ahli

تنطلق مباراة الاهلي والفيحاء في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت السعودية، الساعة الخامسة والنصف مساءاً بتوقيت مصر وفلسطين، على صعيد القنوات الناقلة حيث يذاع لقاء الاهلي السعودي اليوم عبر قناة السعودية الرياضية HD 1، حيث يتولى التعليق على مجرياتها المعلق بلال علام، وقناة دوري بلس HD بصوت المعلق سعيد يحي.

كول كورة coolkora مشاهدة مباراة الاهلي والفيحاء بث مباشر الان| اهم مباريات الدوري السعودي اليوم مباشر| الآن Al Ahli