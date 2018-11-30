رياضة | حافلة الزمالك تصل ملعب بتروسبورت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حافلة الزمالك تصل ملعب بتروسبورت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصلت حافلة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك الى ملعب بترو سبورت بالتجمع الخامس، قبل مواجهة فريق الاتحاد السكندري في إياب دور الستة عشر من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال.

ويواجه اليوم فريق الزمالك نظيره الاتحاد السكندري في تمام الساعة السابعة مساء، حيث انتهى لقاء الذهاب بتقدم الابيض بهدف نظيف احرزه الكونغولي كابونجو كاسونجو.