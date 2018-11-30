رياضة | كورة اون لاين .. مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي والفيحاء مباشر (Al Ahli) عبر السعودية سبورت 1 HD | Bein match بين ماتش

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كورة اون لاين .. مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي والفيحاء مباشر (Al Ahli) عبر السعودية سبورت 1 HD | Bein match بين ماتش

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سنضع لكم رابط مشاهدة مباراة الاتحاد والاهلي قبيل دقائق من بداية اللقاء، كل ما عليك هو تحديث الصفحة باستمرار في حال توقف البث لديك.

كورة اون لاين .. مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي والفيحاء مباشر (Al Ahli) عبر السعودية سبورت 1 HD | Bein match بين ماتش

وفي اللقاء السابق فاز الاهلي بثلاثة اهداف مقابل هدف على الاتحاد، تقدم الاتحاد عن طريق فهد المولد، وتعادل الأهلي عن طريق عمر السومة وفي الشوط الثاني سجل عبد الفتاح عسيري الهدف الثاني قبل أن يختتم عبد الله السعيد ألأهدف.

كورة اون لاين .. مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي والفيحاء مباشر (Al Ahli) عبر السعودية سبورت 1 HD | Bein match بين ماتش

تشكيل أهلي جدة:- محمد العويس .. محمد عبدالشافي .. بالو دياز .. محمد ال فتيل .. سعيد المولد .. جوزيف دي سوزا .. خوسية خورادو .. عبدالرحمن غريب .. عبدالفتاح عسيري .. عبدالله السعيد .. عمر السومة ..

كورة اون لاين .. مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي والفيحاء مباشر (Al Ahli) عبر السعودية سبورت 1 HD | Bein match بين ماتش