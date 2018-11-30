رياضة | دوري بلس.. مشاهدة مباراة بث مباشر الاهلي والفيحاء بث مباشر يلا شوت متابعة الاهلي والاتحاد لايف اليوم الجمعة30 -11-2018

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دوري بلس.. مشاهدة مباراة بث مباشر الاهلي والفيحاء بث مباشر يلا شوت متابعة الاهلي والاتحاد لايف اليوم الجمعة30 -11-2018

يقدم موقع الخليج 365 الرياضي خدمة مشاهدة مباراة الاهلي والفيحاء بث مباشر يوتيوب كورة لايف في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن الأسبوع الحادي عشر من دوري المحترفين السعودي، استكمالا للأسبوع الكروي السعودي يدخل الأهلي في مواجهة قوية مع الفيحاء في لقاء يسعى كل فريق فيه إلى الفوز من أجل النقاط الثلاثة، ويدخل الراقي ساعيًا إلى اقتناص 3 نقاط تقربه من المركز الثاني حيث سيتساوى مع نادي النصر في حالة فوزه الليلة وسيصبح رصيد كلا منهما 25 نقطة خلاف نادي الهلال صاحب الصدارة حتى الآن برصيد 28 نقطة.

تم تحديد موعد اللقاء ليكون اليوم الجمعة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت مصر والسادسة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية، ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب الجوهرة المشعة وتنقل قناة السعودية الرياضية الأولى 1 اللقاء وسط ترقب جمهور الفريقين.

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توقيت مباراة الاهلي والفيحاء

6:30 مساءاً بتوقيت السعودية .5:30 مساءاً بتوقيت مصر .5:30 مساءاً بتوقيت فلسطين .5:30 مساءاً بتوقيت الأردن.5:30 مساءاً بتوقيت سوريا .5:30 مساءاً بتوقيت لبنان .6:30 مساءاً بتوقيت العراق .5:30 مساءاً بتوقيت السودان .6:30 مساءاً بتوقيت اليمن .5:30 مساءاً بتوقيت ليبيا .4:30 مساءاً بتوقيت تونس .4:30 مساءاً بتوقيت الجزائر .4:30 مساءاً بتوقيت المغرب .7:30 مساءاً بتوقيت الإمارات.6:30 مساءاً بتوقيت البحرين.7:30 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.6:30 مساءاً بتوقيت الكويت .6:30 مساءاً بتوقيت قطر.3:30 مساءاً بتوقيت موريتانيا.6:30 مساءاً بتوقيت جزر القمر .3:30 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

يلا شوت Saudi بث مباشر الاهلي والفيحاء اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة الاهلي والفيحاء بث مباشر اليوم مباشر