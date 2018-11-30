الامارات | سحب تنظيم كأس أمم إفريقيا من الكاميرون.. وبلدان يتنافسان عليها

شكرا لقرائتكم خبر عن سحب تنظيم كأس أمم إفريقيا من الكاميرون.. وبلدان يتنافسان عليها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم اليوم، سحب تنظيم البطولة القارية كأس الأمم 2019 من الكاميرون بسبب عدم جاهزيتها لتنظيم الحدث القاري الصيف المقبل، وفتح الباب للدول الراغبة في التقدم لتنظيم البطولة. وجاء ذلك على إثر اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الذي عقده صباح اليوم في العاصمة الغانية أكرا.

وكان المغرب قد أبدى مرارا استعداده لتنظيم البطولة في حال سحبها من الكاميرون، لكن بحسب ما نقلت صحيفة "اليوم" المغربية، فإن مرشحا آخر دخل على الخط، وهو جنوب إفريقيا التي أعلنت مزاحمتها للمغرب والتقدم بطلب لتنظيم البطولة. ويفتح الاتحاد الافريقي ابتداء من غد الباب للدول الراغبة للتقدم بطلب الاستضافة رسميا، حيث ستمنح شهرا لتحضير ملفاتها قبل الإعلان عن البلد البديل للكاميرون في يناير المقبل. ويذكر أن البطولة المقبلة، ستقام للمرة الأولى في الصيف، وبمشاركة 24 منتخبا عوضا عن 16 كما كانت في النسخ السابقة.

