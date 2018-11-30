الامارات | الاتحاد الدولي للكاراتيه يختار دبي وجهة عالمية لدورة تحكيم «البريميرليغ»

شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الدولي للكاراتيه يختار دبي وجهة عالمية لدورة تحكيم «البريميرليغ» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف نائب رئيس الاتحاد الدولي رئيس الاتحاد الإماراتي للكاراتيه، اللواء ناصر عبدالرزاق الرزوقي، أن الاتحاد الدولي للعبة اختار دبي وجهة وحيدة عالمياً لاستضافة دورة التحكيم التي عادة ما تترافق مع استضافة جولات الدوري العالمي البريميرليغ، وذلك عقب النجاحات التي حققتها دورة دبي فبراير الماضي على هامش استضافة الدوري العالمي، في دورة شهدت مشاركة 295 حكماً من دول العالم كافة.

وقال الرزوقي لـ«الإمارات اليوم»، إن «الإنجازات الإدارية المتتالية لكاراتيه الإمارات لم تأتِ من فراغ، وتعود للثقة الكبيرة التي بات يتمتع بها أبناء الدولة في كبرى المحافل العالمية بالصورة ذاتها لرياضة الكاراتيه»، مشيراً إلى أن نجاح دورة الحكام العام الماضي شكل عاملاً حاسماً في جعل جولة «دبي للبريميرليغ» بداية من 2019 الوحيدة على العالم التي تحظى بتنظيم دورة تحكيمية الخاصة بالاتحاد الدولي.

وأوضح: «على مدار ثلاث سنوات من الاستضافة الناجحة لدبي لجولة من جولات الدوري العالمي، نجحت البطولة التي عادة ما تترافق بدورة لحكام الاتحاد الدولي، في فرض معايير عالمية جديدة، حتى بات الاتحاد الدولي يقتدي بها عند تقييم الجولات الأخرى، خصوصاً أن دورة حكام العام الماضي التي سجلت رقماً قياسياً من حيث أعداد الحكام القادمين من شتى دول العالم، ترافقت بظهور تقنيات فنية رائدة على العام من خلال القدرة على ربط المحاضرات النظيرة بالمنافسات الجارية على أرض الواقع، عبر شاشات هي الأحدث عالمياً قدمت إحصاءات وبيانات حين توليها نقل المنافسات أسهمت في تقديم خدمات كبيرة للمحاضرين».

وأضاف: «الثقة المتراكمة لأبناء الإمارات من الناحيتين التنظيمية والإدارية ضمن أواسط الاتحاد الدولي، كانت وراء تحقيق هذه الإنجازات، نذكر منها على سبيل المثال فوز الملف الإماراتي العام الماضي بنسبة تصويت ساحقة ليحظى بشرف استضافة كأس العالم 2020 التي جاءت على حساب ملفات دول عملاقة ورائدة على صعيد هذه اللعبة، وهو الأمر ذاته الذي انطبق أخيراً بمنح الاتحاد الدولي الثقة لجولة دبي بأن تكون الوحيدة على العالم التي تترافق بطولتها بدورة تحكيمية على صعيد جولات الدوري العالمي». واختتم: «تضاعف حجم المسؤوليات الملقاة على (جولة دبي) في الدوري العالمي، يضعنا أمام تحديات كبيرة، سواء في القدرة على مواصلة مسيرة النجاحات التي حققناها الأعوام الماضية على صعيد استضافة (البريميرليغ)، أو على صعيد تنظيم دورة تحكيمية على أعلى مستوى في ظل توقع بتضاعف أعداد الحكام القادمين من شتى دول العالم في ظل اقتصار دورة حكام الدوري العالمي على جولة دبي تحديداً».

وتعود بطولة الدوري العالمي للكاراتيه «البريميرليغ» فبراير المقبل إلى دبي للعام الرابع على التوالي، في حدث يقام ضمن سلسلة من الجولات العالمية تطوف القارات حول العالم، تضمن نتائجها في منح الفائزين بالألقاب ومن كلا الجنسين وبحسب الفئة نقاطاً تصنيفية تحدد موقعهم على الترتيب العالمي للعبة الكاراتيه الذي يتحدد من خلاله لاحقاً هوية المتأهلين إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.