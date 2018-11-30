الامارات | الحمرية والعروبة وخورفكان ترغب في البقاء بصدارة «الهواة»

شكرا لقرائتكم خبر عن الحمرية والعروبة وخورفكان ترغب في البقاء بصدارة «الهواة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لقاءات الدرجة الأولى تشتعل مرة ثالثة اليوم. من المصدر

تتطلع أندية الصدارة في دوري الدرجة الأولى (الحمرية والعروبة وخورفكان) إلى تحقيق الفوز الثالث على التوالي في البطولة في اختبارات متوسطة بهدف البقاء أعلى جدول الترتيب، وتقام اليوم ثلاث مباريات سيلعب فيها مسافي مع دبا الحصن وخورفكان مع الذيد عند 4.40 مساء، بينما سيلعب عند الساعة السابعة و15 دقيقة الحمرية مع العربي، وستختتم الجولة غداً بمواجهتي العروبة مع مصفوت وحتا مع التعاون.

ويبلغ رصيد كل من أندية الحمرية وخورفكان والعروبة ست نقاط، تليها مسافي (4 نقاط)، وحتا (ثلاث نقاط)، والذيد في المركز السادس، ودبا الحصن السابع والتعاون بالمركز الثامن (نقطة واحدة)، ثم العربي ومصفوت بالمركزين الأخيرين من دون نقاط.

وتعد مباراة مسافي ودبا الحصن هي الأقوى في الجولة الحالية للتقارب الفني ورغبتهما في المنافسة على الصعود لدوري الأضواء، حيث يعول أصحاب الدار على تحقيق انتصار جديد يعزز مكانته في البطولة، بينما يسعى دبا الحصن الى تحقيق الانتصار الأول له، بعد تعادل وخسارة خارج التوقعات.

وتتركز الأنظار على مباراة خورفكان والذيد، حيث يدرك المدرب العراقي عبدالوهاب عبد القادر أن على لاعبي فريقه خورفكان بذل مجهودات كبيرة من اجل الوصول لمرمى الذيد، الذي يتمتع بدفاع قوي يعتمد على أسلوب التكتل أمام المرمى.

ولا تقل مباراة الحمرية والعربي أهمية، خصوصاً بعد ان قدم الاخير مباريات فنية متميزة لا تعكس نتيجة خسارته المباراتين السابقتين، ما يجعل المباراة في الواجهة أيضاً.

من جهة أخرى، يعود نجم العروبة سالم الشهياري إلى التشكيلة الأساسية للفريق بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به قبل مباراة فريقه مع حتا في انطلاق المنافسات، ويعد إضافة فنية للفريق الذي يتطلع الى أن يحقق الفوز الثالث على التوالي والبقاء في المنافسة، بينما يتطلع مصفوت إلى تحقيق أول نتيجة إيجابية تحت إشراف مدربه الجديد محمد عبدالله التيمومي، الذي تسلم الأمور التدريبية بدلاً عن المستقيل وليد عبيد.