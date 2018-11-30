شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن آخر تطورات تجديد عقد مؤمن زكريا مع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

هل ينتهى الأهلي من "مولد" تجديد عقد مؤمن زكريا قريباً؟ سؤال فرض نفسه بقوة على سطح الأحداث الرياضية فى القلعة الحمراء وخارجها، على خلفية نتائج المارد الأحمر السيئة التى جعلت كثيرا من جماهير الفريق تُطالب بالتجديد لمؤمن زكريا ومنحة فرصة المشاركة، خاصة بعدما أثبتت خسائر الفريق الأخير الماضية أن الأهلي بات يفتقد لنوعية اللاعبين الذين يمتلكون "شخصية" اللاعب الكبير صاحب الخبرة.

فى السطور التالية نُلقى الضوء على آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع مؤمن زكريا..

س: ما هى آخر مراحل المفاوضات بين زكريا والأهلي بشأن التجديد؟

ج: هناك مرونة فى هذا الملف، فـ"سيد عبد الحفيظ" الذى عاد مؤخراً لمنصب مدير الكرة قال إنه سيعقد جلسة مع زكريا عقب لقاء بتروجت، المقرر له غداً، السبت، للوصول لنقطة اتفاق بشأن تجديد عقده.

س: هل يرغب الأهلي فى الإبقاء على زكريا؟

ج: بالتأكيد وهذا ما أكده مدير الكرة قائلا، إن النادى متمسك باستمرار «زكريا»، وتجديد تعاقده، وهناك تقارب فى وجهات النظر بين اللاعب والنادى، وهو ما يوضح أن تجديد عقد «مؤمن» مسألة وقت، وسيتم وضع “الرتوش النهائية” للاتفاق عقب لقاء بتروجت لحسم الأمر بشكل نهائى.

س: ماذا عن موقف زكريا ورغبته من التجديد للأهلي؟

ج: اللاعب يرغب فى البقاء مع المارد الأحمر ولا يُفكّر فى الرحيل، وهو ما أكده لمسئولى القلعة الحمراء، لذا بات تجديد عقد زكريا مسألة وقت ليس أكثر.

س: ماذا عن شروط مؤمن زكريا للتجديد؟

ج: لم تكن شروطا مُبالغا فيها، حيث طلب اللاعب تقديره مالياً بجانب حصوله على مستحقاته المتأخرة لدى النادى والتى تبلغ خمسة ملايين جنيه.

س: إذا كان الأهلى يرغب فى التجديد لمؤمن زكريا لماذا خرج اللاعب من حسابات الجهاز الفنى وآخرها لقاء بتروجت؟

ج:استبعاد اللاعب من مباراتى المقاولون التى خسرها الفريق الثلاثاء الماضى وبتروجت غداً لعدم الجاهزية الفنية، حيث وضع الجهاز الفنى برنامجا تأهيليا لتجهيز اللاعب للمباريات المقبلة.