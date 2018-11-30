الان تتابع الكاف يسحب تنظيم كأس أمم أفريقيا 2019 من الكاميرون والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365:
قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) اليوم الجمعة سحب حق استضافة كأس أمم أفريقيا 2019 من الكاميرون، بداعي عدم جاهزيتها لتنظيم فعاليات البطولة.
كذلك كشف الكاف خلال اجتماع لجنته التنفيذية اليوم في العاصمة الغانية أكرا أنه سيفتح باب الترشح للدول الراغبة في استضافة البطولة.
وتجدر الإشارة إلى أن المغرب كان قد أبدى في وقت سابق استعداده لاحتضان النسخة الأكبر في تاريخ البطولة الأفريقية حيث تقام للمرة الأولى
بمشاركة 24 منتخبا.
وجاء قرار الكاف اليوم متماشيا مع التوقعات التي أشارت منذ فترة إلى حرمان الكاميرون من حق استضافة البطولة ، التي من المفترض أن تقام بين 15 حزيران/يونيو و13 تموز/يوليو 2019.
شكرا لقرائتكم خبر عن الكاف يسحب تنظيم كأس أمم أفريقيا 2019 من الكاميرون على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الوئام وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الوئام ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .