شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً..سحب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 من الكاميرون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) سحب تنظيم بطولة أمم أفريقيا 2019 من الكاميرون، لعدم جاهزيتها.

جاء القرار بعد انعقاد جلسة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم في العاصمة الغانية أكرا، حيث فتح المجال أمام الدول الراغبة باستضافة البطولة التقدم بملفاتها بشكل فوري.

يذكر أن المغرب سبق وأن أعلنت استعدادها لاستضافة البطولة، ولديها ملاعب جاهزة للاستضافة بشكل يحقق متطلبات الاتحاد الأفريقي.

وجاء تقرير اللجنة الفنية بالاتحاد الأفريقي، بشأن تحضيرات الكاميرون لاستضافة بطولة أمم أفريقيا، سلبيا للغاية، حيث أكد أن الكاميرون غير جاهزة لاستضافة النهائيات القارية.

وأكدت تقارير لجان التفتيش، جاهزية ملاعب الكاميرون بنسبة لم تتعد 60%، وذلك قبل نحو 6 أشهر من تنظيم البطولة.. ومن المعروف أن البطولة القادمة ستشهد زيادة عدد المنتخبات المشاركة إلى 24 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ البطولات الأفريقية.