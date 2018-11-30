شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن يتحضر لضخ دماء جديدة في صيف 2019.. والمخضرمون تحت المجهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

بعدما أيقنت إدارة النادي بأن الجيل الذهبي الذي توج بلقب الدوري الألماني لستة مواسم متتالية، وصل إلى نهاية عهده، يستعد بايرن ميونيخ الألماني لضخ دماء جديدة في الفريق اعتبارا من صيف عام 2019.

صحيح أن الموسم لم يصل حتى إلى منتصفه وبالامكان تعويض فارق النقاط التسع الذي يفصل بايرن عن غريمه بوروسيا دورتموند المتصدر، كان رئيس النادي البافاري أولي هونيس واضحا بخصوص خطط الادارة بالقول أن «بايرن سيكون نشطا جدا» في سوق الانتقالات الصيف المقبل.

والملف الأكثر الحاحا بالنسبة لهونيس وإدارة النادي، هو المدرب الجديد الكرواتي نيكو كوفاتش الذي تنفس الصعداء بعض الشيء بتأهل الفريق إلى الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا بفوزه الكاسح الثلاثاء على بنفيكا البرتغالي 5-1 بفضل ثنائية لكل من الهولندي المخضرم أريين روبن والبولندي روبرت ليفاندوفسكي.

لكن ملف كوفاتش ليس الوحيد على طاولة البحث، بل قد يجد عدد من نجوم الفريق أنفسهم خارج أسوار «أليانز أرينا» الموسم المقبل بحسب ما ألمح هونيس، رابطا الأمر بـ«الطريقة التي سيخوضون بها» المباريات المقبلة.

وأوضح: «سيجدون أنفسهم تحت الضغط خلال الأشهر الثلاثة أو الأربعة القادمة، ومن ثم سنرى من الذي يمكن استخدامه» في الموسم المقبل.

وتكمن المشكلة في الفريق حاليا أنه يؤدي بشكل جيد أمام خصوم كبار لكنه يعاني ضد الفرق الصغيرة، على غرار فورتونا دوسولدورف (وصيف القاع) الذي خطف التعادل من معقل النادي البافاري 3-3 في عطلة نهاية الأسبوع المنصرم، بعدما كان الأخير متقدما 2-صفر ثم 3-1.

وتطرق كوفاتش إلى هذه المسألة الثلاثاء بعد الفوز على بنفيكا، بالقول «عندما نلعب في دوري أبطال أوروبا، أو ضد الفرق التي تعتبر كبيرة في الدوري الألماني، نرى هنا أن في إمكان فريقي فعلها (اللعب الجيد والفوز). لكن عندما نلعب ضد الفرق الصغيرة، نعتقد بأنه (الفوز) سيأتي من تلقاء نفسه».

ريبيري وروبن خارج «أليانز أرينا»؟

بالنسبة لمجلة «كيكر» الرياضية فإن اضافة عناصر جدد قد تفيد الفريق، مبررة ذلك بأن «زيادة المنافسة (على المراكز) لن تضر» لأن الجدد سيؤمنون «الحضور البدني، الوتيرة، الإرادة، الرغبة والتعطش للفوز»، وهي الصفات التي افتقد اليها الجيل المخضرم في الشهرين الأخيرين.

وانشغلت الصحافة الألمانية في الأيام القليلة بتحليلها وضع اللاعبين الحاليين، ومن منهم سيبقى الموسم المقبل ومن سيرحل. ووضعت الثنائي الفرنسي فرانك ريبيري (35 عاما) وروبن (34 عاما) في خانة «الراحلين» المؤكدين الموسم المقبل، وذلك على رغم اظهارهما أنهما قادرين على مساعدة النادي بتسجيلهما ثلاثة من أهداف مباراة الثلاثاء ضد بنفيكا.

أما في خانة «المستمرين» بشرط الارتقاء بمستواهم، وضع كل أبطال مونديال 2014 توماس مولر وماتس هوميلس وجيروم بواتنغ، اضافة إلى الإسباني خافي مارتينيز والنمسوي دافيد آلابا.

بافار- دي يونج- فقير؟

وبالنسبة لوضع صانع الألعاب الكولومبي خاميس رودريجيز، المعار إلى النادي البافاري من ريال مدريد الإسباني، فسيدرس بشكل مستقل عن اللاعبين الآخرين، لأن قدراته ومستواه ليسا موضع شك عند الإدارة، بل تأقلمه وقدرته على تقبل المنافسة التي فرضها كوفاتش.

وثمة خانة ثالثة وضعت فيها وسائل الإعلام شبان الفريق الطامحين لقيادته إلى حصد الألقاب مستقبلا، وبينهم الفرنسيان كورنتان توليسو وكينجسلي كومان، والدوليون جوشوا كيميتش، ليون جوريتسكا وسيرج جنابري.

أما الخانة الرابعة، فهي «افتراضية» مغذاة بالشائعات وتتعلق باللاعبين المرشحين للانضمام إلى بايرن، وعلى رأسهم بطل مونديال روسيا 2018 ومدافع الغريم المحلي شتوتغارت الفرنسي بنجامان بافار الذي وقع عقدا مبدئيا للانتقال إلى «أليانز آرينا» مقابل 35 مليون يورو بحسب التقارير، دون أي تأكيد رسمي.

وبحسب صحيفة «بيلد» التي استندت إلى «نقاشات في أوساط وكلاء اللاعبين»، فإن بايرن مهتم أيضا بالعديد من المواهب الشابة مثل ثنائي أياكس الهولندي فرنكي دي يونغ وماتييس دي ليخت، مهاجم ليون وفرنسا نبيل فقير، الجناح العاجي لليل الفرنسي نيكولا بيبيه، وعدد من الواعدين الأجانب والمحليين في الدوري الألماني.

وأشارت «بيلد» و«كيكر» إلى أن هونيس رصد 200 مليون يورو لتعزيز الفريق، وقد يبدأ في ذلك منذ الشهر المقبل حين تفتح فترة الانتقالات الشتوية، بهدف منح الفريق اندفاعا جديدا لما يتبقى من الموسم.