شكرا لقرائتكم خبر عن مورينيو يتوقع غياب سانشيز «فترة طويلة» بداعي الإصابة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توقع البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، الجمعة، غياب مهاجمه التشيلي ألكسيس سانشيز لأسابيع على الأقل، بعد تعرضه لإصابة قوية في العضلة الخلفية للفخذ.

وغاب المهاجم الدولي، البالغ من العمر 29 عامًا، الذي يتعرض لانتقادات على خلفية أدائه هذا الموسم مع «الشياطين الحمر»، عن المباراة ضد يانج بويز السويسري (1-صفر) الثلاثاء ضمن الجولة الخامسة ما قبل الأخيرة لمنافسات دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، وتعرض للإصابة أثناء التمارين الخميس.

وفي حين لم يحدد مورينيو المدة، قدرت تقارير صحفية إنجليزية فترة الغياب نحو ستة أسابيع.

وقال مورينيو في مؤتمر صحفي، الجمعة، عشية المباراة ضد مضيفه ساوثهامبتون، في المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز «هذه إصابة عضلية قوية. لم يخضع سانشيز بعد للأشعة المقطعية، لكنه يدرك حجم إصابته انطلاقا من خبرته».

وتابع: «من تجربتي، الصرخة التي أطلقها والطريقة التي تعرض بها للإصابة، تعنيان غيابه لفترة طويلة.. ليست إصابة عضلية خفيفة تستغرق أسبوعا أو 10 أيام ليتعافى منها».

وقال المدرب البرتغالي: «بالنسبة إلى ولأليكسيس سانشيز، تختلف درجة إصابته عن تلك التي تعرض لها (المدافع السويدي فيكتور) ليندولف (الذي يتوقع غيابه ثلاثة أسابيع بسبب إجهاد في فخذه عانى منه في المباراة أمام كريستال بالاس الأسبوع الماضي)، وهذا الأمر ليس سهلا».

وغاب سانشيز بشكل كبير عن التشكيلة الأساسية لفريقه في نوفمبر، وشارك كبديل أمام مانشستر سيتي وكريستال بالاس في المرحلتين السابقتين من الدوري الممتاز. وتعود بدايته الأخيرة كأساسي إلى المباراة ضد يوفنتوس في الجولة الرابعة لدوري الأبطال في السابع من نوفمبر، والتي انتهت بفوز مانشستر على مضيفه 2-1.