شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة يواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي في الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل صالح جمعة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ برنامجه التأهيلي صباح اليوم الجمعة على هامش مران الفريق على ملعب التتش بالجزيرة.
وكان صالح جمعة قد بدأ تنفيذ برنامجه أمس الخميس؛ من أجل تجهيزه للمرحلة المقبلة.
يذكر أن الجهاز الفني للفريق بقيادة محمد يوسف وضع برنامجا تأهيليا وبدنيا للاعب؛ من أجل تجهيزه للمرحلة المقبلة.
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