شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب يشارك في «ماراثون» الأهلي للدراجات في حملته ضد «التنمر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

شهد مقر النادي الأهلي بالجزيرة صباح اليوم الجمعة انطلاق فعاليات ماراثون الدراجات بمشاركة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الذى استقبله فور حضوره العامري فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة الأهلي والدكتور مهند مجدي عضو المجلس.

شارك في الماراثون الدكتور وجيه عزام رئيس الاتحاد المصري للدراجات، وهشام السنجري رئيس قطاع الخدمات والأنشطة نائبا عن دكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والدكتورة إيمان محمد حسن، رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية.

أقيم المارثون برعاية وزارة الشباب والرياضة واتحادي الدرجات والرياضة المدرسية وتحت إشراف اللجنة العليا للجان ولجنة الطفل، وانطلق الماراثون من أمام باب النادي المطل على مستشفى المعلمين بمشاركة العديد من نجوم الفن والرياضة والمئات من طلاب المدارس، بالإضافة للعديد من أعضاء النادي.

وأعقب المارثون ندوات تثقيفية للكبار والصغار دعما لحملة «أنا ضد التنمر» التي ينظمها الأهلي على هامش مشاركته في الحملة القومية لحماية الطفل من العنف التي تقام تحت رعاية المجلس القومي للطفولة والأمومة وبالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وبالتعاون مع منظمة يونيسيف وبدعم من الاتحاد الأوروبي.