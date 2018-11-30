تقارير: الكاف يعلن سحب أمم إفريقيا من الكاميرون

قالت تقارير إعلامية إن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” قرر سحب تنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 من الكاميرون.

وكانت اللجنة التنفيذية بالكاف عقدت اجتماعها اليوم الجمعة بالعاصمة الغانية أكرا لمناقشة عدد من الملفات المهمة.

وأشارت شبكة بي إن سبورت الرياضية أن اللجنة استقرت على سحب تنظيم البطولة من الكاميرون على أن يتم فتح الباب أمام الدول الراغبة في استضافة البطولة.

وكان مقررا أن تقام البطولة في الفترة بين 7 يونيو إلى 30 يونيو 2019 زذلك بمشاركة 24 منتخبا للمرة الأولى، حيث كانت تقام في النسخ الماضية بمشاركة 16 منتخبا.

وكانت مصر تأهلت بالفعل إلى نهائيات أمم إفريقيا 2019، علما بأنها توجت بالمركز الثاني في النسخة الأخيرة التي أقيمت بالجابون 2017.

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