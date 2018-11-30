مفاجآت في قائمة الأهلي استعدادًا لبتروجيت

أعلن محمد يوسف المدير الفني المؤقت للأهلي قائمة فريقه التى ستواجه بتروجيت فى المباراة المؤجلة من الأسبوع التاسع والمقرر لها ،غداً السبت، على استاد السويس .

وشهدت القائمة ضم الحارس الشاب مصطفي شوبير نجل حارس الأهلي السابق أحمد شوبير فى قائمة الفريق لأول مرة فى تاريخه فيما استبعد المدافع المالي ساليف كوليبالي “فنياً” لأول مرة منذ تعاقد الأهلي معه .

وتعاقد الأهلي مع كوليبالي عقب الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا ولعب جميع مباريات الفريق الأحمر باستثناء مباراة الترسانة التى اعتمد فيها كارتيرون المدير الفني السابق للأهلي على البدلاء.

وضم يوسف الثنائى أحمد حمدي وأحمد علاء للقائمة لأول مرة منذ فترة فيما استمر فى اختيار أحمد الشيخ وناصر ماهر وباسم علي وصبري رحيل .

وعاد الثنائى عمرو السولية ووليد أزارو إلى القائمة عقب تعافيهما من الأصابة التى لحقت بهما فيما استبعد محمد شريف بسبب الإصابة بنزلة برد.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.

خط الدفاع: كريم نيدفيد وأحمد علاء وسعد سمير وصبري رحيل وأيمن أشرف وباسم علي ومحمد هاني.

خط الوسط: حسام عاشور وعمرو السولية وهشام محمد وميدو جابر وأحمد الشيخ وناصر ماهر وإسلام محارب ووليد سليمان وأحمد حمدي.

خط الهجوم: مروان محسن ووليد أزارو .

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