شكرا لقرائتكم الصحافة العالمية تسلط الضوء علي ترشيحات كاف للأفضل في إفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سلطت الصحافة العالمية الضوء على إعلان الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف"، لقائمة المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب في افريقيا لعام 2018، والتي شهدت تواجد محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزى، ووليد سليمان لاعب النادى الأهلي، وأحمد جمعة مهاجم المصرى.

وقالت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، أن الاتحاد الافريقي كشف النقاب عن القائمة الاولية للمرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب في افريقيا والتي ضمت 34 لاعباً بينهم التونسي وهبي الخزري المحترف في نادي سانت ايتيان وهو اللاعب الوحيد من الدوري الفرنسي الذى يتواجد ضمن قائمة المرشحين.

وتحدثت الصحيفة عن تواجد محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الانجليزي في قائمة المرشحين حيث يدافع عن لقبه بعدما توج بتلك الجائزة العام الماضي على حساب السنغالي ساديو ماني والجابوني أوباميانج.

في حين تساءلت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، "من سيخلف محمد صلاح فى التتويج بجائزة أفضل لاعب في افريقيا 2018؟.. اللاعب المصري يتواجد ضمن قائمة المرشحين".

وتحدثت الصحيفة عن تواجد محمد صلاح "حامل اللقب"، وزميله في ليفربول ساديو ماني، والجزائري رياض محرز، والتونسي وهبي الخزري ضمن قائمة المرشحين للحصول على جائزة الافضل في افريقيا.

فى حين قال موقع "جول" العالمي، أن ثلاثي منتخب نيجيريا، أليكس ايوبي وأحمد موسى وأوديون ايجالو تواجد فى قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في افريقيا بجانب المصري محمد صلاح الذى حصل على الجائزة العام الماضي بعد موسم مثير للأعجاب مع المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي.

وأضاف أن أحمد موسى لاعب النصر السعودي قدم عروضاً رائعة مع منتخب نيجيريا في بطولة كأس العالم التي أقيمت في روسيا الصيف الماضي وتمكن من تسجيل "هدفين" أمام أيسلندا.

فى حين اهتمت صحيفة "مياس فوتبول" البرتغالية، بتواجد ياسين براهيمي وموسى ماريجا ثنائي بورتو البرتغالي ضمن القائمة الاولية للمرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب افريقيا بجانب المصري محمد صلاح.

أما شبكة "سكاي نيوز عربية"، فقالت أن القائمة شهدت سيطرة عربية بعدما تواجد 15 لاعباً عربياً أبرزهم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول والجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي والمغرب مهدي بنطعية لاعب يوفنتوس والتونسي أنيس البدري لاعب الترجي.