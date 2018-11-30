شكرا لقرائتكم كاف يعلن سحب تنظيم كان 2019 من الكاميرون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت تقارير إعلامية، أن الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف"، قرر سحب تنظيم بطولة كأس الامم الافريقية 2019 من الكاميرون.

وكان مصدر داخل الاتحاد الأفريقي كشف، فى وقت سابق لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، أن اجتماع اللجنة التنفيذية لـ"الكاف" اليوم في العاصمة الغانية "أكرا"، قد يحسم مسألة استضافة الكاميرون لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2019 من عدمها، بناءً على التقارير الواردة من لجان التفتيش.

ومن المنتظر أن يفتتح الاتحاد الأفريقى لكرة القدم طلب عرض جديد للترشيح من أجل اختيار بلد يستضيف النسخة المقبلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية التى تقام للمرة الأولى خلال فصل الصيف وبمشاركة 24 منتخباً، حال تم الاستقرار رسمياً على استبعاد الكاميرون.