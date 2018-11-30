شكرا لقرائتكم بتروجت يختار 19 لاعباً لمواجهة الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الجهاز الفنى لفريق بتروجت بقيادة مؤمن سليمان، قائمة مباراة الأهلى المقرر لها غدا السبت ضمن مؤجلات الأسبوع التاسع لمسابقة الدورى الممتاز بملعب الجيش الثالث بالسويس .

وضمت قائمة بتروجت 19 لاعبا على النحو التالى :-

محمد رضا و أحمد صبحى وحسام حسن وأحمد جمال وأحمد زولا و أحمد لالا و أحمد رؤوف وأحمد عبد العال و أحمد عبد الرسول و محمد فييرا وعلى فرج و على عيد وإبراهيم القاضى وأحمد السباعى وأحمد العجوز ومحمد سالم ومحمود صلاح ومحمود عماد ومحمد صبحى .

بينما أستبعد من قائمة بتروجت لمباراة الأهلى كلا من محمد أبو النجا "بونجا" وجلال العقدة وشيملس بيكلى ومحمد شاهين وأحمد فوزى وحميد ماو وسانت كورية وأحمد النفراوى .