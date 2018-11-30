- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم بتروجت يختار 19 لاعباً لمواجهة الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعلن الجهاز الفنى لفريق بتروجت بقيادة مؤمن سليمان، قائمة مباراة الأهلى المقرر لها غدا السبت ضمن مؤجلات الأسبوع التاسع لمسابقة الدورى الممتاز بملعب الجيش الثالث بالسويس .
وضمت قائمة بتروجت 19 لاعبا على النحو التالى :-
محمد رضا و أحمد صبحى وحسام حسن وأحمد جمال وأحمد زولا و أحمد لالا و أحمد رؤوف وأحمد عبد العال و أحمد عبد الرسول و محمد فييرا وعلى فرج و على عيد وإبراهيم القاضى وأحمد السباعى وأحمد العجوز ومحمد سالم ومحمود صلاح ومحمود عماد ومحمد صبحى .
بينما أستبعد من قائمة بتروجت لمباراة الأهلى كلا من محمد أبو النجا "بونجا" وجلال العقدة وشيملس بيكلى ومحمد شاهين وأحمد فوزى وحميد ماو وسانت كورية وأحمد النفراوى .
شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت يختار 19 لاعباً لمواجهة الأهلي على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة سوبر كورة وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي سوبر كورة ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .