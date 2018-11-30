شكرا لقرائتكم أجايي يشارك فى ندوة تثقيفية عن التنمر بالأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شارك ثنائى فريق الكرة بالأهلى جونيور أجايى وأحمد حمدى فى ندوة تثقيفية في مقر النادي بالجزيرة اليوم الجمعة لمناقشة مخاطر ظاهرة التنمر وسبل علاجها والتى نظمتها لجنة الطفل بالنادي الأهلي . وشهدت الندوة حضور العامري فاروق نائب رئيس النادي و مهند مجدي عضو مجلس الإدارة وعدد من النجوم الفن والرياضة. وتم خلال الندوة مناقشة الآثار السلبية لظاهرة التنمر وأضرارها على الفرد والمجتمع، وأهمية التنشئة القويمة للأجيال القادمة وسط تجاوب كبير من جانب أعضاء النادي الذين حرصوا على الحضور والمشاركة في النقاش حول هذه الظاهرة.

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