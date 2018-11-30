شكرا لقرائتكم بتروجت يسلم الأهلي 500 تذكرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أخطر نادي بتروجت اتحاد الكرة بتسليم النادي الاهلي ٥٠٠ تذكرة هي حصته في مباراة الغد والمؤجلة من الأسبوع التاسع بالدوري . وقرر مسئولو الاهلي طرح التذاكر للبيع وحدد ٥٠ جنيها سعرا للتذكرة الواحدة . يذكر أنه سيتم السماح لـ ٥ الاف مشجع في مباراة الغد بواقع ٣ آلاف لبتروجيت و١٥٠٠ لوزارة الرياضة و٥٠٠ للفريق الضيف .

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