شكرا لقرائتكم قائمة الأهلي أمام بتروجت.. عودة أزارو والسولية.. استبعاد كوليبالي.. وظهور شوبير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للأهلي، قائمة الفريق لمواجهة بتروجت المقرر لها مساء غدٍ السبت في الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع التاسع بمسابقة الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

شريف إكرامي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، وكريم نيدفيد وأحمد علاء وسعد سمير وصبري رحيل وأيمن أشرف، وباسم علي ومحمد هاني، وحسام عاشور وعمرو السولية وهشام محمد وميدو جابر وأحمد الشيخ وناصر ماهر وإسلام محارب ووليد سليمان ومروان محسن ووليد أزارو وأحمد حمدي.

وشهدت القائمة استبعاد المالي ساليف كوليبالي لشعوره بالإجهاد، ومحمد شريف وأحمد حمودي وأكرم توفيق ومؤمن زكريا لأسباب فنية ومحمد الشناوي وصلاح محسن للإصابة.