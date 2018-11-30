شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. 20 حافلة تنقل جماهير الاتحاد لحضور لقاء الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادرت جماهير الاتحاد السكندرى مقر النادى بالشاطبى فى 20 أتوبيسا تحمل 1250 مشجعا فى طريقهم إلى ملعب بترسبورت، لدعم "سيد البلد" فى لقاء الزمالك بإياب دور الـ16 للبطولة العربية.

جماهير الاتحاد التى غادرت الإسكندرية إلى القاهرة هى نسبة الـ25% من سعه الاستاد المصرح بها من إجمالى 5000 مشجع مسموح لهم حضور المباراة.

وكان مجلس إدارة النادى، برئاسة محمد مصيلحى، قد شكل لجنة يترأسها إبراهيم شعبان عضو المجلس ومعه جمال صبرى ومحمد شحتة، أشرفت على عملية تسكين الجماهير وخروج الرحلات.

وتجمعت الجماهير أمام مقر النادى بالشاطبى وأدت صلاه الجمعة قبل استقلال الأتوبيسات متوجهة إلى القاهرة.

من جهته أشرف جاسر منير، المدير التنفيذى، على جميع الأمور لضمان سلامة الجماهير والتنسيق مع اللجنة ورئيس النادى وأمن الإسكندرية لضمان سلامة الجميع.



الجماهير



تجمع جماهير الإتحاد



جماهير الاتحاد فى طريقهم الى القاهرة



جماهير الاتحاد لاسكندرى تشير بعلامة النصر



جماهير الاتحاد لاسكندري