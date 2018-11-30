شكرا لقرائتكم خبر عن عبد العزيز توفيق ينقطع عن تدريبات المحلة ويطالب بالرحيل فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل عبد العزيز توفيق، لاعب غزل المحلة، انقطاعه عن تدريبات الفريق، مطالباً إدارة ناديه بإطلاق سراحه خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل للانتقال لأحد الأندية من أجل المشاركة فى المباريات.

وجاء انقطاع عبد العزيز توفيق عن تدريبات غزل المحلة بسبب عدم حصول اللاعب على فرصة للمشاركة كأساسى فى مباريات الفريق بدورى القسم الثانى، سواء مع الجهاز الفنى الحالى بقيادة سمير كمونة أو مع الجهاز الفنى السابق بقيادة صابر عيد.

وحسب مصادر داخل مجلس إدارة نادى غزل المحلة، فقد طلب مجلس إدارة غزل المحلة من اللاعب رد جميع المبالغ المالية التى حصل عليها عند تعاقده مع الفريق مطلع الموسم الحالى من أجل حصول اللاعب على الاستغناء الخاص به فى يناير المقبل.

يذكر أن عبدالعزيز توفيق انضم لغزل المحلة مطلع الموسم الحالى قادما من صفوف طلائع الجيش فى صفقة انتقال حر لمدة موسمين، ولم يشارك اللاعب فى أى مباراة رسمية مع الفريق منذ انطلاقة دورى القسم الثانى.