شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير الزمالك تبدأ التوجه إلى ملعب بتروسبورت لحضور لقاء الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت جماهير نادى الزمالك التوجه إلى ملعب بتروسبورت عبر الحافلات التى خصصتها إدارة النادى لحضور مباراة الاتحاد السكندرى، المقرر لها السابعة مساء اليوم فى إياب دور الـ16 للبطولة العربية.

أتوبيسات الزمالك تتوجه لملعب بتروسبورت وشهد مقر نادى الزمالك صباح اليوم تواجد عدد من الجماهير الراغبة فى حضور مباراة الاتحاد السكندرى للحصول على دعوات اللقاء واستقلال الحافلات التى جهزها مجلس الإدارة لنقل الجمهور لملعب بتروسبورت. وقام مجلس الزمالك بتوزيع دعوات لقاء الاتحاد السكندرى على الجماهير أمام الأتوبيسات للتأكد من الجماهير التى ستتواجد فى اللقاء. وانتهت مباراة الذهاب بين الزمالك والاتحاد السكندرى بفوز الأبيض بهدف وحيد أحرزه الكونغولى كاسونجو.

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