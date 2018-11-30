شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يدخل معسكرا مغلقا بالإسماعيلية 4 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظم فريق الكرة الأول بنادى المقاولون العرب الليلة فى معسكره المغلق بمدينة الإسماعيلية، استعدادا لمواجهة بتروجت يوم 10 ديسمبر المقبل فى الجولة الـ17 للدورى. ويأمل عماد النحاس، المدير الفنى للفريق، لدخول اللاعبين فى أقصى درجات التركيز للوصول للمربع الذهبى، خاصة أنه فى المركز الخامس. ومن المقرر أن يستمر معسكر الذئاب بالإسماعيلية لمدة 4 أيام بعدها يعود الفريق لاستكمال معسكره التدريبى بالقاهرة. ويبحث جهاز الذئاب بقيادة عماد النحاس خوض مواجهة ودية مع احد فرق الدرجة الثانية لتجهيز مجموعة البدلاء والاطمئنان على حالة الأساسيين قبل لقاء الفريق البترولى. يذكر أن المقاولون حقق فى الجولة السابقة الفوز على الأهلي ورفع رصيده إلى 20 نقطة

شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يدخل معسكرا مغلقا بالإسماعيلية 4 أيام على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .