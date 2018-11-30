شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. ريمونتادا المصرى تقرب على ماهر من قيادة إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح على ماهر، المدير الفنى السابق لفريق سموحة، أبرز الأسماء المرشحة لتولى الإدارة الفنية لنادى إنبي، بعد الخسارة الأخيرة لزعيم الأندية البترولية بثلاثية مقابل هدف أمام النادى المصرى، فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد بتروسبورت ضمن مؤجلات الجولة 7 من مسابقة الدوري العام .

ريمونتادا بورسعيدية لأبناء المدينة الباسلة بعد تقدم إنبي بهدف، أدت إلى سقوط مدوي للفريق البترولي، الذي يحتل المركز الـ15 فى جدول مسابقة الدورى العام، فى وضع حرج للفريق الذى بات ينافس على البقاء بعد خوض 15 لقاء فى الدور الأول، حيث فاز الفريق البترولى فى 3 مباريات فقط، وتعادل في 5 أخرى، بينما تعرض الزعيم البترولي للهزيمة في 7 مواجهات .

أداء متذبذب منذ انطلاق الموسم الجاري لكبير الأندية البترولية، أدى إلى تقدم خالد متولي مدرب إنبى باستقالته بعد ثلاثية المصرى، وأكد زكريا السيد، نائب رئيس نادي إنبى، أن الإدارة تفاوض على ماهر لخلافة خالد متولى، ليصبح ماهر أقرب المرشحين لخلافة متولى فى مهمة صعبة للغاية بمؤخرة الجدول .

ويمتلك علي ماهر سيرة ذاتية تؤهله لتولي تلك المهمة الصعبة، بعد موسم مميز قضاه لاعب الأهلي السابق على رأس الإدارة الفنية لفريق الأسيوطي، في أول مواسمه ببطولة الدوري العام، حيث قدم ماهر مباريات قوية وضمن بقاء الفريق بالدوري ليصبح خلال فترة وجيزة أحد أهم الفرق بالمسابقة .

وبدأ علي ماهر الموسم الجاري على رأس الإدارة الفنية لنادي سموحة، و فاز الفريق السكندري مع على ماهر فى 5 مباريات، وتعادل فى 8 لقاءات، بينما خسر مباراة واحدة أمام المقاولون العرب، استطاع فريق سموحة أن يسجل 17 هدفا من خلال المباريات الـ14 مع على ماهر، فى المقابل اهتزت شباكه بـ12 هدفا .