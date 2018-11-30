"الحاوي" ينافس "صلاح" على أفضل لاعب في إفريقيا.. والكاف يعلن موعد إعلان الفائز

كتب: ضياء السقا

كشف الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "الكاف" عن أسماء 34 لاعبا بالقائمة الأولية للمرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب فى إفريقيا لعام 2018.

وضمت القائمة 3 لاعبين مصريين، هم: محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ووليد سليمان "الحاوي" صانع ألعاب الأهلي وأحمد جمعة مهاجم المصري البورسعيدي.

كما ضمت القائمة الثلاثي الأبرز، السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول، والجابوني أوباميانج مهاجم أرسنال، ومهدي بن عطية مدافع يوفنتوس الإيطالي.

وتتمثل جوائز «كاف»، في أفضل لاعب وأفضل لاعب شاب وأفضل مدرب وأفضل لاعبة، وأفضل مدرب كرة نسائية، وأفضل منتخب، وأفضل منتخب نسائي.

وألغيت جائزة أفضل لاعب داخل القارة، وتم اعتماد جائزة واحدة فقط هي أفضل لاعب في أفريقيا.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الفائز في حفل يقام في العاصمة السنغالية داكار في الثامن من شهر يناير المقبل.

وكان صلاح قد فاز بجائزة كاف لأفضل لاعب في إفريقيا العام الماضي، بعد منافسة قوية مع ماني وأوباميانج.

وفيما يلي القائمة الكاملة للمرشحين لجائزة أفضل لاعب فى إفريقيا لعام 2018: