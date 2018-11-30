رياضة | يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة الهلال والنفط بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | تابع لايف | KOORA

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موعد مباراة النفط والهلال والقنوات الناقلة لها
مشاهدة مباراة الهلال والنفط بث مباشر اليوم 30-11-2018 كأس زايد، تقام مباراة الإياب فى ثمن نهائى كأس زايد بين النفط والهلال يوم الجمعة 30/11/2018، ويبدء اللقاء فى الساعة 16:00 بتوقيت القاهرة، وفى الساعة 17:00 بتوقيت السعودية، وفى الساعة 14:00 بالتوقيت الدولى غرينتش.
كما تنقل المباراة على قنوات أبو ظبى الرياضية الناقل الرسمى والحصرى للبطولة، ويذاع استوديو تحليلى من نجوم الرياضة للتعليق على المباراة وتحليل أحداثها.
يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة الهلال والنفط بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | تابع لايف | KOORA
مشاهدة مباراة الهلال والنفط بث مباشر اليوم
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