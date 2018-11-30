رياضة | يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة الهلال والنفط بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | تابع لايف | KOORA

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موعد مباراة النفط والهلال والقنوات الناقلة لها

مشاهدة مباراة الهلال والنفط بث مباشر اليوم 30-11-2018 كأس زايد، تقام مباراة الإياب فى ثمن نهائى كأس زايد بين النفط والهلال يوم الجمعة 30/11/2018، ويبدء اللقاء فى الساعة 16:00 بتوقيت القاهرة، وفى الساعة 17:00 بتوقيت السعودية، وفى الساعة 14:00 بالتوقيت الدولى غرينتش.

كما تنقل المباراة على قنوات أبو ظبى الرياضية الناقل الرسمى والحصرى للبطولة، ويذاع استوديو تحليلى من نجوم الرياضة للتعليق على المباراة وتحليل أحداثها.

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مشاهدة مباراة الهلال والنفط بث مباشر اليوم