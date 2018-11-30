رياضة | HD مشاهدة مباراة الهلال والنفط العراقي بث مباشر اليوم الجمعة 30-11-2018 – رابط الاسطورة كورة لايف الهلال ونفط الوسط

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HD مشاهدة مباراة الهلال والنفط العراقي بث مباشر اليوم الجمعة 30-11-2018 – رابط الاسطورة كورة لايف الهلال ونفط الوسط

مشاهدة مباراة الهلال و النفط العراقي بث مباشر، يحل فريق الهلال السعودي ضيفا على نفط الوسط العراقي فى مباراة العودة بثمن نهائي كأس زايد للاندية الابطال،رابط موقع يلا شوت HD جوال مشاهدة مباراة الهلال السعودي والنفط العراقي بث مباشر اليوم 30-11-2018 كأس زايد للأندية العربية ،ويستضيف فريق النفط المباراة على ملعب فرانسوا حريري يوم الجمعة 30/11/2018، ويدخل الهلال بصدر مطمئن فى المباراة، بينما يسعى فريق النفط فى تحقيق كبرى المفاجأت فى البطولة وإقصاء ضيفه، الهلال فى مهمة سهلة أمام النفط بإياب ثمن نهائى كأس زايد، بث مباشر .. مشاهدة مباراة الهلال والنفط العراقي في البطولة العربية .

HD مشاهدة مباراة الهلال والنفط العراقي بث مباشر اليوم الجمعة 30-11-2018 – رابط الاسطورة كورة لايف الهلال ونفط الوسط

الهلال السعودى والنفط العراقي بث مباشر

كوره لايف مشاهدة مباراة الهلال السعودي والنفط العراقي بث مباشر، الهلال يستهل لقاء الإياب بقلب مطمئن،يدخل فريق الهلال لمباراة العودة أمام نفط الوسط فى دور ال16 ببطولة كأس زايد للاندية الابطال،تابع لايف مباراة الهلال والنفط يلا شوت بدون تقطيع جودة عالية مشاهدة مباراة الهلال والنفط على ad sport 1 hd جودة عالية ويلعب بطل أسيا بقلب مطمئن فى المباراة بعدما حجز مكان فى التأهل، ويطمح الهلال فى تحقيق الفوز خارج أرضه واستكمال مشوار انتصاراته فى البطولة.

HD مشاهدة مباراة الهلال والنفط العراقي بث مباشر اليوم الجمعة 30-11-2018 – رابط الاسطورة كورة لايف الهلال ونفط الوسط

يذكر أن الهلال قد نجح فى تحقيق الفوز على أرضه بمباراة الذهاب بنتيجة 4-0، وكان الهلال قد تخطى الشباب العمانى فى دور ال32 بعدما حقق الفوز عليه 2-1 بمجموع اللقائين.

يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الهلال والنفط اليوم الجمعة 30-11-2018 في كأس زايد للأبطال، نفط الوسط يحلم بالمعجزة وتحقيق فوز كبير، يستضيف فريق النفط العراقى منافسه الهلال فى إياب ثمن نهائى كأس زايد للاندية الابطال،ويسعى فريق النفط لتحقيق معجزة تاريخية والتأهل على حساب بطل القرن الأسيوى، كما يطمح فى تعويض خسارته وتسجيل كمية كبيرة من الأهداف فى المباراة.

HD مشاهدة مباراة الهلال والنفط العراقي بث مباشر اليوم الجمعة 30-11-2018 – رابط الاسطورة كورة لايف الهلال ونفط الوسط

وخسر نفط العراق مباراة الذهاب برباعية نظيفة فى السعودية، وكان الفريق قد حقق تأهل من دور ال32 على حساب فريق الصفاقسى بعدما تعادل فى العراق 1-1 وتعادل فى تونس 2-2 واستفاد من التسجيل خارج أرضه.

HD مشاهدة مباراة الهلال والنفط العراقي بث مباشر اليوم الجمعة 30-11-2018 – رابط الاسطورة كورة لايف الهلال ونفط الوسط