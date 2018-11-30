رياضة | البطولة العربية لايف | بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والنفط العراقي يوتيوب الاسطورة كورة اون لاين

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البطولة العربية لايف | بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والنفط العراقي يوتيوب الاسطورة كورة اون لاين

نقدم لكم مشاهدة مباراة الهلال السعودي ضد النفط العراقي بث مباشر أونلاين رابط يلا شوت اليوم الجمعة 30 نوفمبر 2018، ضمن مواجهات دور ال16 من البطولة العربية للأندية الأبطال “لقاء الإياب”، لعبة كبيرة يتوقعها وينتظرها الجمهور في الوطن العربي أجمع بشغف، وعبر تلك المقالة سنوفر إليكم رابط البث المباشر الحي لمباراة الهلال أمام النفط بدون أدنى تقطيع وبجودة عالية اتش دي تناسب الجميع وبالتعليق العربي عبر قناة أبو ظبي الرياضية.

البطولة العربية لايف | بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والنفط العراقي يوتيوب الاسطورة كورة اون لاين

الجدير بالذكر إن نادي الهلال وصل لهذه المرحلة بعد تخطيه عقبة الشباب العماني، وذلك بعدما انتصر عليه بنتيجة 2-0 في مجموع المباراتين، أيضاً النفط العراقي أتى لدور الستة عشر عقب تخطيه للصفاقسي التونسي بعدما تعادل معه في المواجهتين.

البطولة العربية لايف | بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والنفط العراقي يوتيوب الاسطورة كورة اون لاين

موعد مباراة الهلال والنفط العراقي والقنوات الناقلة لها من المقرر أن يقام لقاء الهلال السعودي ضد النفط العراقي اليوم الجمعة 30 من شهر نوفمبر الجاري، وستنطلق المباراة في تمام الساعة الثانية مساءا بتوقيت مكة المكرمة، الواحدة ظهراً بتوقيت القاهرة، وكما يعلم الجميع فإن المواجهة ستلعب علىفرانسو حريري والذي يتسع إلى نحو 22 ألف متفرج ومشاهد من داخله. البطولة العربية لايف | بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والنفط العراقي يوتيوب الاسطورة كورة اون لاين مباراة الهلال أمام النفط سيتم إذاعتها بشكل حصري من خلال قناة أبو ظبي الرياضية اتش دي 1، أما معلقين اللقاء فسيكون علي سعيد الكعبي ومحمد الشامسي هم من سيقوموا بالتعليق على مجريات المواجهة المرتقبة. البطولة العربية لايف | بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والنفط العراقي يوتيوب الاسطورة كورة اون لاين مشاهدة مباراة الهلال والنفط بث مباشر يلا شوت تابعونا عبر هذه الصفحة وسنوفر إليكم رابط بث مباشر لمشاهدة مباراة الهلال والنفط العراقي في البطولة العربية بدون تقطيع نهائياً، وذلك قبل بداية اللقاء بعدة دقائق، نتمنى لكم متابعة ممتعة عشاق الساحرة المستديرة أينما كنتم. البطولة العربية لايف | بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والنفط العراقي يوتيوب الاسطورة كورة اون لاين وفي لقاء الذهاب حقق نادي الهلال الفوز بأربعة أهداف نظيفة افتتحها جوميز في الدقيقة 25 من ضربة جزاء، قبل أن يضيف أنديا كاريلو الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 61، ويليه الشهراني في الدقيقة 67 عن طريق ياسر الشهراني، ليختتم بيار أبو بكر مدافع النفط العراقي أهداف الهلال بتسجيله هدف في مرماه. البطولة العربية لايف | بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والنفط العراقي يوتيوب الاسطورة كورة اون لاين وتبدو فرص الهلال كبيرة في حجز مقعد في الدور المقبل بعد النتيجة الكبيرة ذهاباً.

البطولة العربية لايف | بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والنفط العراقي يوتيوب الاسطورة كورة اون لاين