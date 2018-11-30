رياضة | يلا شوت | بث حي | Al-Hilal | كورة لايف | الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة الهلال والنفط بث مباشر| Abu Dhabi 3

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يلا شوت | بث حي | Al-Hilal | كورة لايف | الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة الهلال والنفط بث مباشر| Abu Dhabi 3

يلاقي نادي الهلال السعودي منافسه النفط العراقي، اليوم الجمعة، في إياب دور الـ 16، من البطولة العربية للأندية الأبطال (كأس زايد).

يلا شوت | بث حي | Al-Hilal | كورة لايف | الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة الهلال والنفط بث مباشر| Abu Dhabi 3

وتقام المباراة الساعة 16:00 بتوقيت القاهرة، 17:00 بتوقيت مكة المكرمة.

وتبث المباراة على قناة أبوظبي الرياضية HD 3، التي تبث جميع مباريات البطولة حصريًا، ويتولى عامر عبدالله وحازم عبدالسلام مهمة التعليق على المباراة.

يلا شوت | بث حي | Al-Hilal | كورة لايف | الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة الهلال والنفط بث مباشر| Abu Dhabi 3

وحقق الهلال فوزًا مريحًا في مباراة الذهاب بنتيجة 4/0، ما يجعل مهمته اليوم أسهل بكثير.

ورغم ذلك شدد المدير الفني للهلال السعودي، البرتغالي خورخي جيسوس، على أهمية احترام النفط العراقي، وقال: “نحترم منافسنا كثيرًا، وأتينا إلى هنا من أجل تحقيق الانتصار”.

يلا شوت | بث حي | Al-Hilal | كورة لايف | الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة الهلال والنفط بث مباشر| Abu Dhabi 3

وأضاف: “نعلم أننا سنواجه منافسًا ليس لديه ما يخسره، وسنعمل على تحقيق الفوز والظفر ببطاقة التأهل، ويعلم الجميع أن الهلال يسعى في كل مباراة إلى تحقيق الفوز”.

يلا شوت | بث حي | Al-Hilal | كورة لايف | الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة الهلال والنفط بث مباشر| Abu Dhabi 3