رياضة | يلا شوت | بث حي | Al-Hilal | كورة لايف | الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة الهلال والنفط بث مباشر| Abu Dhabi 3

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يلا شوت | بث حي | Al-Hilal | كورة لايف | الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة الهلال والنفط بث مباشر| Abu Dhabi 3
يلاقي نادي الهلال السعودي منافسه النفط العراقي، اليوم الجمعة، في إياب دور الـ 16، من البطولة العربية للأندية الأبطال (كأس زايد).
يلا شوت | بث حي | Al-Hilal | كورة لايف | الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة الهلال والنفط بث مباشر| Abu Dhabi 3
وتقام المباراة الساعة 16:00 بتوقيت القاهرة، 17:00 بتوقيت مكة المكرمة.
وتبث المباراة على قناة أبوظبي الرياضية HD 3، التي تبث جميع مباريات البطولة حصريًا، ويتولى عامر عبدالله وحازم عبدالسلام مهمة التعليق على المباراة.
يلا شوت | بث حي | Al-Hilal | كورة لايف | الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة الهلال والنفط بث مباشر| Abu Dhabi 3
وحقق الهلال فوزًا مريحًا في مباراة الذهاب بنتيجة 4/0، ما يجعل مهمته اليوم أسهل بكثير.
ورغم ذلك شدد المدير الفني للهلال السعودي، البرتغالي خورخي جيسوس، على أهمية احترام النفط العراقي، وقال: “نحترم منافسنا كثيرًا، وأتينا إلى هنا من أجل تحقيق الانتصار”.
يلا شوت | بث حي | Al-Hilal | كورة لايف | الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة الهلال والنفط بث مباشر| Abu Dhabi 3
وأضاف: “نعلم أننا سنواجه منافسًا ليس لديه ما يخسره، وسنعمل على تحقيق الفوز والظفر ببطاقة التأهل، ويعلم الجميع أن الهلال يسعى في كل مباراة إلى تحقيق الفوز”.
يلا شوت | بث حي | Al-Hilal | كورة لايف | الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة الهلال والنفط بث مباشر| Abu Dhabi 3
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