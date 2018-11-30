رياضة | بعد استبعاد الكاميرون.. تعرف على أبرز المرشحين لإستضافة بطولة أمم إفريقيا 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد استبعاد الكاميرون.. تعرف على أبرز المرشحين لإستضافة بطولة أمم إفريقيا 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الإتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" سحب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 من الكاميرون، وذلك بسبب عدم جاهزية الملاعب حتى الآن قبل 6 أشهر على ضربة بداية البطولة.

وذكرت تقارير صحفية اليوم الجمعة أن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" قرر منح مهلة لمدة شهر تبدأ اليوم أمام دول أفريقيا الراغبة فى استضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التي ستقام للمرة الأولي في فصل الصيف وبمشاركة 24 منتخبًا، وذلك بعد سحب التنظيم من الكاميرون، بسبب عدم جاهزية الملاعب لاستضافة هذا الحدث الهام.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أبرز الدول المُرشحة لإستضافة بطولة أمم إفريقيا 2019 بعد سحب التنظيم من الكاميرون:

1-مصر:

تعتبر مصر من أبرز المرشحين لإستضافة بطولة أمم إفريقيا نظرًا لما تمتلكه من بنية تحتية وإمكانيات جيدة وملاعب على أعلي مستوي لتنظيم البطولة القارية، كما سبق لمصر إستضافة البطولة 4 مرات طوال تاريخها، أعوام 1959، 1974، 1986، 2006، ووضعها أحمد أحمد رئيس الكاف في وقت سابق ضمن الدول المرشحة لإستضافة "كان 2019" حال سحب التنظيم من الكاميرون.

2-المغرب:

من المرشحين أيضًا لاستضافة بطولة أمم إفريقيا في صيف 2019، دولة المغرب صاحبة الإمكانيات الهائلة في مجال كرة القدم سواء على مستوي الملاعب أو أماكن الإقامة والتدريب، كما أن المغرب كانت ضمن الدول المتقدمة لتنظيم كأس العالم 2026 قبل أن تخسر لصالح ملف مشترك للولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وبالتأكيد فهي جاهزة لإستقبال الحدث القاري.

يذكر أن المغرب سبق واستضافت بطولة أمم إفريقيا مرة وحيدة طوال تاريخها عام 1988.

3-جنوب إفريقيا:

من الدول المرشحة أيضًا لإستضافة بطولة أمم إفريقيا 2019 وإنقاذ الموقف جنوب إفريقيا احدي الدول صاحبة الإمكانيات الهائلة في المجال الرياضي وخاصة كرة القدم، وتمتلك بنية تحتية مميزة، وملاعب علي أعلي مستوي بالإضافة لملاعب التدريب وفنادق الإقامة.

وسبق لجنوب أفريقيا واستضافت بطولة الأمم الإفريقية مرتين طوال تاريخها عامي 1996، 2013.